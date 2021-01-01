دوت الخليج - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول المفروض للحد من تداعيات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد19) حتى صباح غد السبت. المحطات التابعة لشركة (جوبتروال)، وتشمل، محطة الاستقلال 1، ومحطة الهاشمية/الزرقاء ومحطة قنازع-زيزيا ومحطة الحصن/ اربد ومحطة الكرك المركزية ومحطة القويرة/ العقبة ومحطة الشوبكي - طريق المطار ومحطة الاشرفية للمحروقات ومحطة خلدا 1 ومحطة قولف عنجرة ومحطة يحيى بدر الحديد ومحطة عياش محمد أبو العيس( العموش)/المفرق. وتشكل قائمة المحطات التابعة لشركة المناصير، محطة البوتاس/الكرك ومحطة الجيزة ومحطة الشيدية ومحطة الطريق الخلفي/العقبة ومحطة المطار/عمان ومحطة الطنيب/ عمان ومحطة ش. الشريف حسين/العقبة ومحطة وادي رم/العقبة – الراشدية ومحطة اربد/اربد ومحطة خو/الزرقاء ومحطة المركز الثقافي/ عمان ومحطة مطار العقبة/ العقبة. وفيما يتعلق بقائمة المحطات التي تعود لتوتال، فتشمل، محطة اليادودة 1 ومحطة مجمع الباصات/اربد ومحطة الزرقاء الجنوبي/جبل طارق ومحطة القويرة ومحطة راس النقب ومحطة الحمر/ الحمر – الفحيص ومحطة غور الصافي ومحطة القطرانة ومحطة ماهر حسونة/الرصيفة ومحطة نايفة/شارع بغداد الدولي ومحطة معان الجديدة ومحطة أمواج/ العقبة ومحطة السعد ومحطة صويلح ومحطة حازم قطيشات/شارع الحزام. كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لإفراد)، موزعة على مختلف محافظات المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : محطات المحروقات المستثناة من الحظر .. اسماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.