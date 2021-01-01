الأردنيون يستقبلون العام الجديد من بيوتهم

دوت الخليج :- مع انتصاف ليلة الخميس/الجمعة ودع الأردنيون من بيوتهم عام 2020 إيذانا ببدء العام الجديد 2021.
وابتدأ عام 2021 في الأردن بمنشآت مغلقة وشوارع خالية امتثالا لسريان الحظر الشامل ليوم الجمعة الأسبوعي الذي يمتد من تمام الساعة العاشرة من مساء الخميس وحتى العاشرة من مساء يوم غدٍ الجمعة.
ويشار إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أعلن عن استثناءات لبعض القطاعات للسماح لها بالعمل بموجب تصاريح مرورية، إضافة إلى المرضى والمسافرين.
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