ملكة بريطانيا تتمنى فى رسالة للبرهان الاستقرار للسودان

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، فى بيان، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تلقى اليوم رسالة تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال السودان.

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