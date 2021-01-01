تركيا تسجل 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف قوجة أنه تم إخضاع المصابين الـ15 ومخالطيهم للحجر الصحى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت فى وقت سابق عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة من السلالة السابقة من الفيروس ولا تتطلب علاجا مختلفا.
وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها.
كما أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالى الوفيات إلى 21.093 حالة، فيما دخل حظر التجول المفروض لـ4 أيام حيز التنفيذ.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات فى البلاد بعد تسجيل 12.203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و220.855 حالة.
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