فيديو .. اعتقال العشرات فى احتجاج ضد مقتل أمريكى من أصل إفريقى بمينيابوليس

جدة - نرمين السيد - ونشر ضباط إنفاذ القانون شريط فيديو للضحية دولال بيل إييد "23 عاما" الذى "أشهر سلاحه فى وجه رجال الأمن"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة. ويظهر مقطع الفيديو إييد وهو يصطدم بسيارات الشرطة فى محطة وقود، ولا يستجيب لمطالب الخروج من السيارة ويداه مرفوعتان. وبعد ذلك، اعترضت سيارته من قبل 3 سيارات أخرى تابعة للشرطة، وبعد ثانيتين فتح رجال الشرطة النار عليه.

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