مقتل العشرات من مسلحى بوكو حرام شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول نيجيرى أن العشرات من مسلحى جماعة "بوكو حرام" قتلوا فى سلسلة غارات جوية شنها الجيش فى ولاية بورنو شمال شرقى البلاد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة.





وقال المتحدث باسم الجيش النيجيرى جون إينينشى فى بيان صحفى، إن "القوات المسلحة هاجمت مخابئ الجماعة المتشددة بالقرب من تومبون جينى فى ولاية بورنو الأربعاء الماضى". وأضاف: "الغارات الجوية شنت بعد سلسلة من مهام المراقبة الجوية التى أشارت إلى أن الموقع كان يستخدم كقاعدة انطلاق، حيث التقى بعض قادة الجماعة ومقاتليهم للتخطيط للهجمات وشنها". وتخوض "بوكو حرام" تمردا مسلحا منذ 2009، عندما قتل زعيمها فى سجن تابع للجيش النيجيرى، وشهدت الجماعة عام 2015 انقساما حين ظهر فصيل جديد بايع تنظيم "داعش"، بينما بقى فصيل آخر مع الزعيم أبو بكر شيكاو، يعلن الولاء لتنظيم "القاعدة". واشتهرت جماعة "بوكو حرام" بعملياتها الانتحارية الدموية ضد الأسواق، وخطف تلاميذ المدارس.

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