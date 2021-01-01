المجموع 5.. الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية بترا نقلا عن وزارة الصحة تسجيل‏ 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور ليصبح العدد الإجمالي 5 إصابات.

وكانت وزارة الصحة الأردنية اليوم أعلنت عن تسجيل 17 وفاة و1271 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3851 والإصابات إلى 295765.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى 20080 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 85 حالة، فيما غادرت 103 حالات.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 688 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 596 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 228 بنسبة إشغال بلغت 24 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 107 أجهزة بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة.

كما أشار الصحة الاردنية إلى تسجيل 1283 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 271834 حالة.

وأَضافت أن 21313 فحصًا مخبريًّا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3196868 فحصًا، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 96ر5 بالمئة.