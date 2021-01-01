نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 9 حالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت ليبيا تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، فيما تماثل للشفاء 1145 مصابا، في حين توفى 9 آخرون .

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم ، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 100 ألف و744 إصابة ، منها 26 ألفا و4 إصابات نشطة، و73 ألفا و252 متعافياً، في حين توفى 1487 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي .