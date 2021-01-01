رابط نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الثالث جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا وناجح

نشر رابط نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الثالث جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا وموقع ناجح وهذا بجانب موقع وزارة التعليم العراقية والتي كانت قد أعلنت بصورة نهائية عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي برقم الجلوس أو رقم المقعد وكذلك باسم الطالب أو من خلال تحميل ملف النتائج الخاصة بالمحافظة التابع لها الطالب ومن ثم البحث عن أسماء الطلاب.

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الثالث

أعلنت وزارة التعليم العراقية رابط نتائج السادس الاعدادي بالعراق خلال هذه الساعات مشددة بأن النتيجة في العام الجاري قد جاءت مرتفعة للغاية وهذا على الرغم من وجود بعض الظروف والمشاكل التي وجهت العام الدراسي وتسببت في تعطيل الدراسة وتوقفها لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت طريقة الوصول إلى رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2020-2021 على هذا النحو التالي:

سجل دخولك إلى موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح ونتائجنا.

اضغط على عرض نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2020-2021.

اكتب رقم الجلوس ورقم المقعد الخاص بالطالب.

تأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة.

اضغط على عرض النتيجة.

رابط نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الثالث

ذكرت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي لها خلال الساعات الماضية بأن نتيجة الصف السادس الاعدادي قد أصبحت متاحة أمام جميع الطلاب والطالبات في مختلف المدارس وكذلك عبر المواقع الإلكترونية ليصبح أمام الطلاب عدة خيارات للوصول إلى النتيجة بأسرع وقت ممكن.

وكانت روابط نتائج الصف السادس بالعراق للعام الدراسي 2020-2021 قد جاءت على النحو التالي: