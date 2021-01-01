يرغب كافة الآباء في المملكة العربية السعودية التسجيل في نظام نور الإلكتروني الخاصة بسير العملية التعليمية بنجاح في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نظرا للاجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد 19، وتم إطلاقه لمنع اختلاط الطلاب والحد من انتقال العدوى، وهذا النظام يوفر الكثير من الخدمات التي تفيد الطلاب والمعلمين وأيضاً الآباء، لذا سوف نوضح لكم كيفية تسجيل ولي الأمر في نظام نور تابعونا.

نظام نور

نظام نور هو أحد الأنظمة التعليمية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية تسهيلاً على أبنائها استكمال السنة الدراسية ورغبة الحكومة في عدم إيقاف عملية التعليم، وهذا النظام يحتوي على الكثير من المزايا المُقدمة لجميع الطلاب والمعلمين وأيضاً أولياء الأمور، حيث يُمكن لأولياء الأمور التسجيل في نظام نور لمتابعة مستوى أبنائه.

خطوات تسجيل ولي الأمر في نظام نور

وضعت بعض الخطوات التي ينبغي على أولياء الأمور اتباعها لكي يتمكنون من التسجيل في نظـام نـور الإلكتروني لكي يُمكنهم من متابعة أبنائهم بشكل دوري ومعرفة مستواهم الدراسي، لذا يُمكنك التسجيل عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال بشكل مباشر إلى موقع نظام نور .

. يتم بعد ذلك النقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد عن طريق كتابة كافة البيانات الخاصة به.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على خانة حفظ.

وأخيراً يكون تمت عملية التسجيل بنجاح ويُمكنه الاستفادة بكل ما يُقدمه هذا النظام بشكل إلكتروني.

رابط نظام نور

يبحث كافة الإباء في المملكة العربية السعودية عن رابط موقع نور الإلكتروني الذي يُمكنهم من الدخول ومتابعة سير العملية التعليمية الخاصة بأبنائهم الطلاب، بالإضافة إلى أن هذا النظام يُتيح إمكانية تواصل ولي الأمـر مع المعلم لكي يعرف مستوى ابنه الدراسي ونقاط القوة ونقاط الضعف لكي يسعى لتنميته في جميع المقررات الدراسية.

بهذا نكون انتهينا من سرد مقال تسجيل ولي الأمـر في نـظام نـور وأوضحنا لكم المزيد من المعلومات التي تخص نظام نـور التعليمي الذي أطلقته المملكة لاستكمال السنة الدراسية عن بعد، ونود أن يكون نال إعجابكم وفي حالة رغبتكم في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.