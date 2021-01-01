نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، يعتبر نظام فارس الجديد أحد الأنظمة التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ويقدم نظام فارس العديد من الخدمات المختلفة لكافة العاملين بوظائف وزارة التربية والتعليم سواء كان مديرًا أو موظفًا إداريًا أو معلمًا أو عامل، ومن خلال نظام فارس الجديد يتمكن الموظفين من الحصول على الكوادر التعليمية من خلال الإنترنت ومن خلاله أيضًا يمكن متابعة الطلب، وقامت الوزارة بتوفير تلك الخدمات حتى تسهل على المواطنين كافة التعاملات والخدمات من المنزل وباستخدام الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المقار الحكومية، كما أن المملكة تريد أن تحقق الرؤية الرقمية حتى عام ٢٠٣٠.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس ١٤٤٢

يقدم نظام فارس الجديد ١٤٤٢ العديد من الخدمات أهمها خدمة التعريف بالراتب وكيفية استخراجه، وبعض الخدمات الذاتية، ولكن يجب أولًا تسجيل الدخول على نظام فارس للحصول على كافة الخدمات المتاحة التي يقدمها الموقع، وعلى كل موظف أن يقوم بإنشاء حساب خاص به سواء كان معلم أو موظف أو مدير، والقيام بملء كافة الخانات والبيانات التي يطلبها منك الموقع، وعليك أيضًا إضافة بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول، وسيقوم النظام بإرسال رمز التحقق عبر رقم هاتفك، عليك إدخاله فى الخانة المخصصة لذلك، وأهم تلك الخدمات هى كالتالي:

التعريف بالراتب.

طلب بدل الموظفين.

قطع إجازات الموظفين.

تقديم طلبات الإجازة.

تقديم طلب بدل للموظف.

معرفة العلاوات الشهرية والسنوية.

تقديم طلب النقل.



خطوات استخراج تعريف بالراتب عبر نظام فارس

من خلال الدخول على رابط نظام فارس الجديد الخاص بالخدمات الذاتية يمكن للجميع استخراج تعريف بالراتب من خلال الدخول على الخدمات الذاتية ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: