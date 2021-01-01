الملك عبد الله الثاني يفوز بلقب شخصية العام 2020

دوت الخليج :- فاز جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع آراء متابعي قناة RT. وحصل جلالة الملك على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4% من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331. واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني حاصدا 44.8% من الأصوات. أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3% من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من ديسمبر 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه بتوقيت موسكو.

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