أخبار اليمن : بابا الفاتيكان يدعو لإحلال السلام في اليمن

بابا الفاتيكان يدعو لإحلال السلام في اليمندعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى إيجاد "حلول سريعة" من أجل إحلال السلام في اليمن الذي يعاني جراء العدوان السعودي المتواصل عليه منذ قرابة 6 سنوات.

وقال البابا فرنسيس في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للسلام الـ54 نُشرت على موقع "الفاتيكان نيوز": "نفكر بأطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام ونحن نصلي سوياً من أجلهم".

وأعرب بابا الفاتيكان عن الألم والقلق الشديدين من تصاعد العنف في اليمن الذي يتسبب في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.. داعياً إلى بذل الجهود من أجل إيجاد حلول تسمح بعودة السلام لليمن.

كما دعا إلى "تكثيف الصلاة في اليوم العالمي للسلام، وإيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز السلام في اليمن".. قائلا: "الجميع يفكر بأطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام، ونحن نصلي سويا من أجلهم".

ووجه التحية للأطفال في النمسا وألمانيا الذين لم يستطيعوا زيارة عائلاتهم”.. متمنيا أن "يكون عام 2021 عام سلام".

وكان بابا الفاتيكان قد صرح في أواخر ديسمبر المنصرم بمناسبة أعياد الميلاد، بأن "وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين يدفعون ثمن الحرب الباهظ، يجب أن تهز الضمائر".

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ مارس 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أوقع عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية كما تسبب الحصار الواسع الذي يفرضه هذا النظام بمأساة إنسانية كبيرة وحرمان الشعب اليمني من احتياجاته الأساسية من أدوية وأغذية.

(سبأ)

