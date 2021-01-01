إيران تحذر من عواقب إقدام أمريكا على شن حرب عليها

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، أن بعض التقارير حول احتمالية بدء الولايات المتحدة الأمريكية حربا ضد بلاده خلال نهاية فترة حكم الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب ربما تكون صحيحة، مشيرًا إلى أن طهران سترد بشكل "ساحق" على أى محاولة لتجاوز خطوطها الحمراء أو تهديد أمنها القومى.





وقال خطيب زاده فى تصريحات لوكالة أنباء فارس الإيرانية: "بعض التقارير عن احتمال حدوث حرب فى نهاية حكم ترامب مفبركة، لكن بعضها حقيقى"، متابعا: "إذا تجاوز أحد خطوطنا الحمراء، فإنه سوف يتلقى ردا مدويا.. ولن نتهاون فيما يخص أمننا القومى ومصالح شعبنا". وأكد أيضًا أن طهران أبلغت الولايات المتحدة عبر "القنوات الدبلوماسية أن عواقب لأى مغامرة أمريكية" تقع على عاتقها، بجانب إبلاغ دول المنطقة أيضًا أن "يحرصوا على عدم الوقوع فى فخ المؤامرات". وأسفرت الانتخابات الأمريكية الأخيرة عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، ومن المقرر أن يتم تنصيبه رسميا فى 20 يناير الجارى، لكن ترامب يرفض حتى الآن الاعتراف بالخسارة ويقول إن الانتخابات مزورة.

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