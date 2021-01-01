الشيوخ الأمريكى يصوت بتخطى فيتو ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع

جدة - نرمين السيد - وتحرك مجلس الشيوخ الأمريكى، صوب تجاوز حق النقض الذى استخدمه الرئيس دونالد ترامب، ضد مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار فى تصويت إجرائى نادر يوم رأس السنة الجديدة.

وكان الرئيس الأمريكى قد قال إنه سيستخدم حق النقض "فيتو" لرفض الميزانية الدفاعية الجديدة، قائلا: "الصين أكبر الرابحين منها".

وغرد ترامب، الذى يغادر مهامه فى 20 يناير المقبل، قائلا: "الصين هى الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!.. سوف أستخدم الفيتو".

وصوت الكونجرس بشقيه، مجلسى النواب والشيوخ على الميزانية لعام 2021 وتبلغ قيمتها نحو 740 مليار دولار.

وينتقد ترامب الميزانية التى لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من "قانون الإنترنت"، وهى مادة تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعى التى يتهمها الحزب الجمهورى بالعمل ضده.