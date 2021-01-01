عاجل .. انفجاران مجهولان قرب حقل العمر النفطى بريف دير الزور فى سوريا

جدة - نرمين السيد - والأربعاء الماضى، قضى 20 جنديا فى الجيش السورى، و8 مدنيين، فى كمين نفذه إرهابيون على الطريق الدولى الواصل بين مدينتى تدمر ودير الزور، وسط وشرقى البلاد.
وقال مراسل "سبوتنيك"، فى دير الزور أن حافلة ركاب تعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش"، ما أسفر عن ارتقاء 28 شخصا بينهم 8 مدنيين و20 جنديا فى الجيش العربى السورى، وإصابة 9 آخرين بجروح.
وأضاف المراسل، أن الهجوم الإرهابى على الحافلة تم بالقرب من منطقة "كباجب" الواقعة على الطريق الدولى "دير الزور - تدمر".
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