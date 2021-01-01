فيتو ميزانية الدفاع.. هزيمة جديدة تلاحق ترامب في مجلس الشيوخ بأغلبية جمهورية

صوتت أغلبية تتجاوز ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تجاوز فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الثلاثاء الماضي، قانون تفويض الدفاع الوطني والميزانية العسكرية، رغم استخدام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "الفيتو" ضد اعتمادها.

وفجر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب استخدامه حق الفيتو ضد ميزانية قانون ميزانية وزارة الدفاع الجديدة، وقرر إعادته إلى الكونجرس.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس، بتعديل خطة الإنعاش الاقتصادي، ورفع قيمة المساعدات التي أقرت للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الأمريكي، في كلمة مصورة، أنه لن يوقع على حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونجرس مؤخرا قبل تعديلها.

ووصف ترامب خطة المساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، التي أقرها الكونجرس مؤخرا، بأنها "وصمة عار" داعيا لإجراء العديد من التغييرات.

وطالب الرئيس الأمريكي بزيادة المدفوعات المباشرة للأفراد والعائلات المتضررين من وباء كورونا من 600 إلى 2000 دولار، آنذاك.