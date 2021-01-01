قررت بريطانيا إغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن لمواجهة التفشي المتزايد لفيروس كورونا كوفيد-19".
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الحكومة قررت إغلاق المدارس الابتدائية أمام الطلاب في لندن لأول أسبوعين من الفصل الدراسي على الأقل، بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت العديد من الهيئات التعليمية وأولياء الأمور طالبوا بإغلاق المدارس في لندن، في ظل تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا أسرع انتشارا في أجزاء واسعة من انجلترا.
وأجرى مجلس الوزراء البريطاني اجتماعا طارئا، بعد كثرة الاحتجاجات والشكاوي الموجهة لوزير التعليم، بشأن ضرورة وقف الدراسة في لندن.
ويعني القرار أن التلاميذ سيواصلون التعليم عن بعد ابتداء من يوم الاثنين المقبل، لفترة غيرة محدودة.
فيما قال رئيس الوزرء البريطاني بوريس جونسون، إن قرار عودة الطلاب للمدارس ستتم مراجعته بحلول 18 يناير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق المدارس الابتدائية في لندن بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.