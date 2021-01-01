إغلاق المدارس الابتدائية في لندن بسبب كورونا

قررت بريطانيا إغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن لمواجهة التفشي المتزايد لفيروس كورونا كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الحكومة قررت إغلاق المدارس الابتدائية أمام الطلاب في لندن لأول أسبوعين من الفصل الدراسي على الأقل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

كانت العديد من الهيئات التعليمية وأولياء الأمور طالبوا بإغلاق المدارس في لندن، في ظل تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا أسرع انتشارا في أجزاء واسعة من انجلترا.

وأجرى مجلس الوزراء البريطاني اجتماعا طارئا، بعد كثرة الاحتجاجات والشكاوي الموجهة لوزير التعليم، بشأن ضرورة وقف الدراسة في لندن.

ويعني القرار أن التلاميذ سيواصلون التعليم عن بعد ابتداء من يوم الاثنين المقبل، لفترة غيرة محدودة.

فيما قال رئيس الوزرء البريطاني بوريس جونسون، إن قرار عودة الطلاب للمدارس ستتم مراجعته بحلول 18 يناير.