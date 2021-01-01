لم تراع خصوصية المنطقة.. قرار سعودي بإغلاق منشاة رياضية لهذا السبب

اصدر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان قرارا بإغلاق إحدى المنشآت "صالة ألعاب" تحفظيًا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقها.

ويشار الي ان هناك مقاطع فيديو تم تداولها أظهرت أن صالة الألعاب، والموجودة داخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة، نظمت احتفالية غير مرخصة.

وأشار امير المدينة المنورة في بيان الي أن الاحتفالية تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراع خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.

وأكدت الإمارة على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم لقدسية المدينة المنورة وخصوصيتها، مؤكدة على متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما شددت على ضرورة الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، حيث ستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.