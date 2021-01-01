شاهد.. مشاجرة عنيفة في الكويت والأهالي يستنجدون بالداخلية

كشفت صحيفة الراي الكويتية عن وقوع مشاجرة عنيفة تدور رحاها حاليا بين مجموعة شباب في الخيران، حيث تعالت صرخات العائلات وسيطر على أفرادها الهلع.

وجارٍ وصول رجال الامن بعد الاستنجاد بعمليات وزارة الداخلية وفق ماذكرت الصحيفة الكويتية.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي قد قام ، اليوم الجمعة، بجولة أمنية في المارينا مول بمنطقة السالمية.

رافق الوزير خلال الزيارة وكيل الأمن العام اللواء فراج الزعبي مدير أمن حولي اللواء عبدالله العلي ومجموعة من الضباط.

كما قام الوزير بجولة في منطقة مقاهي البدع وسوق المباركة وعدد من الاسواق والمولات للوقوف على الاستعدادات الامنية ومواكبة تواجد العائلات خلال اجازة رأس السنة في تلك المواقع.