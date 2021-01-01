نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 20 مليون حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ 20 مليون حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة، قائمة أكثر دول العالم تضررًا من وباء فيروس كورونا، في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الوفيات بسبب الفيروس بالولايات المتحدة، أكثر من 346 ألف حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، موافقتها الطارئة على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركتي "فايزر - بايونتيك".

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية قد أكد أنه يجب الحرص المستمر على نظافة الأيدي والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء الصحي السليم والحفاظ على الصحة النفسية.