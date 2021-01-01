أخبار اليمن : مجزرة جديدة يرتكبها المرتزقة في الحوك بالحديدة

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مجزرة جديدة يرتكبها المرتزقة في الحوك بالحديدة

ارتكب مرتزقة العدو السعودي مساء الجمعة مجزرة جديدة باستهدافهم صالة أفراح في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة. مجزرة جديدة يرتكبها المرتزقة في الحوك بالحديدةارتكب مرتزقة العدو السعودي مساء الجمعة مجزرة جديدة باستهدافهم صالة أفراح في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن المرتزقة قصفوا بالمدفعية بوابة صالة المنصور للأفراح أثناء إقامة عرس نسائي، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في حصيلة أولية. وأشار المصدر إلى أن الشهداء والجرحى كانوا من المواطنين المنتظرين أمام بوابة الصالة لخروج عائلاتهم من العرس. وتزداد جرائم وانتهاكات قوى العدوان يوم بعد آخر بحق المدنيين الأبرياء في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة مستخدمة ابشع الوسائل الإجرامية، مسجلة بذلك أكبر المجازر والجرائم الإنسانية بحق المدنيين في اليمن.

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