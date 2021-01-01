فيديو .. احتفالات رأس السنة كادت تسقط طائرة إيرباص فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ونشر موقع "ويب إنفوميل" الأمريكى المتخصص بالطائرات على صفحته الرسمية فى "تويتر" مشاهد للطائرة الأمريكية، مشيرا إلى أن طائرة من نوع "إيرباص" قد اصطدمت بجسم غريب أثناء تحليقها من أمريكا إلى كولومبيا.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة كانت متجهة من مقاطعة أورلاندو فى أمريكا إلى بوغوتا فى كولومبيا، واضطرت إلى الهبوط اضطراريا فى مطار إلدورادو ليلة رأس السنة، وفقًا لصحيفة "The Aviation Herald".

وبحسب الصحيفة، اصطدمت الطائرة بجسم كبير يطفو فى الهواء ما جعل قائد الطائرة يأخذ قرارا عاجلا بتنفيذ هبوط اضطرارى حفاظا على سلامة الركاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجسم الذى اصطدمت به الطائرة هو عبارة عن زينة احتفالية طارت فى الهواء لمسافة عالية جدا.

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