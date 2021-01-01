الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور

وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات الأحد الماضى، اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمين من بريطانيا، وأكد أن المصابين وضعا فى العزل الصحى منذ قدومهما.
وأوضح أن الحالتين وصلتا إلى الأردن السبت 19 ديسمبر 2020، وأجرى لهما فحص الترتيب الوراثى الذى كشف أنهما مصابان بالفيروس المتحور.
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