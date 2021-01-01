جدة - نرمين السيد - ويشكك ترامب فى نزاهة الانتخابات الرئاسية التى أدت إلى خسارته فى نوفمبر الماضى، قائلا إنها كانت الأكثر فسادا فى التاريخ الأمريكى. ولم تفلح مساعى ترامب القضائية فى قلب النتيجة بكثير من الولايات، وصدق المجمع الانتخابى على فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، فى وقت سابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يدعو للمشاركة بتظاهرة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية فى 6 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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