دون خسائر بشرية.. اندلاع حريق بمخلفات نفطية في سوريا

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري من إخماد حريق نشب مساء اليوم الجمعة بمخلفات نفطية قرب قرية الزرزورية غرب مدينة حمص.

وبدوره أشار العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني بحمص في تصريح "لوكالة الأنباء السورية سانا " إلى أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغًا حول حريق قرب قرية الزرزورية غربي مدينة حمص وإلى الشمال من المصفاة.

وبين عاقل أن فوجًا من إطفاء حمص وإطفاء مصفاة حمص وعناصر فرع الدفاع المدني قد توجهوا علي الفور إلى المكان وعملوا على إخماد الحريق وتبريده منعًا من امتداده.

كما أكد مدير فرع الدفاع المدني بحمص أن الحريق لم يؤد إلى أي خسائر بشرية.