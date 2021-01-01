حريق في مستودع لتخزين الفحم بلبنان

تمكنت عناصر من الدفاع المدني اللبناني اليوم وتحديدا في تمام الساعة 10 مساء من إخماد حريق شب داخل مستودع لتخزين الفحم يقع في الطبقة الارضية من احد المباني السكنية في كفرصارون - الكورة.

وذكر الدفاع المدني اللبناني انه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح البشرية بينما اقتصرت الاضرار على الماديات.

وكان موقع قناة "ال بي سي" قد اذاع أمس فيديو لحريق هائل في منطقة محرم طرابلس بسبب ماس كهربائي في إحدى السيارات المركونة في مركز لتجمّع السيارات بالمنطقة مما ادي إلى اشتعالها.

وذكر الموقع اللبناني ان الحريق تسبب في اشتعال النيران بعدد كبير من الإطارات المستعملة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار الموقع الي انه لم يتم رصد اي إصابات أو خسائر بشرية.