استثمار الهزيمة.. فندق ترامب في واشنطن يرفع سعر الغرفة يوم تنصيب بايدن 5 أضعاف

رفع فندق ترامب الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والمملوك للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سعر حجز غرفه خلال يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر 20 يناير واليوم السابق عليه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعرض فندق ترامب القريب من البيت الأبيض في واشنطن الغرفة بسعر 2000 دولار لليلة الواحدة خلال يومي 19 و20 يناير، اللذين من المتوقع أن يشهدا تزاحمًا للوافدين على العاصمة الأمريكية لحضور حفل تنصيب بايدن.

أوضحت الصحيفة أن السعر الجديد يبلغ 5 أضعاف السعر المعتاد المعروضة به الغرف خلال بقية أيام شهر يناير، والذي يبلغ نحو 400 دولار لليلة الواحدة.

وصوتت اليوم أغلبية تتجاوز ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تجاوز فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الثلاثاء الماضي، قانون تفويض الدفاع الوطني والميزانية العسكرية، رغم استخدام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "الفيتو" ضد اعتمادها.

وفجر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب استخدامه حق الفيتو ضد ميزانية قانون ميزانية وزارة الدفاع الجديدة، وقرر إعادته إلى الكونجرس.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس، بتعديل خطة الإنعاش الاقتصادي، ورفع قيمة المساعدات التي أقرت للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الأمريكي، في كلمة مصورة، أنه لن يوقع على حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونجرس مؤخرا قبل تعديلها.

ووصف ترامب خطة المساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، التي أقرها الكونجرس مؤخرا، بأنها "وصمة عار" داعيا لإجراء العديد من التغييرات.

وطالب الرئيس الأمريكي بزيادة المدفوعات المباشرة للأفراد والعائلات المتضررين من وباء كورونا من 600 إلى 2000 دولار، آنذاك.