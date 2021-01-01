مقتل 5 نساء في قصف حوثي على قاعة أفراح بمدينة الحديدة

قتل 5 نساء وأصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، في قصف لميليشيات الحوثي جنوب مدينة الحديدة في اليمن، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن مصادرها أن القصف الحوثي طال قاعة أفراح جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية يمنية بسقوط قتلى وجرحى في قصف حوثي على استهدف قاعة المنصور جنوب الحديدة، حيث يتواجد عدد من النساء والأطفال داخل القاعة.

وقال نشطاء يمنيون إن القذيفة التي سقطت على قاعة الأفراح أطلقت من حديقة يتمركز بها ميليشيات الحوثي شرق الحديدة.

يأتي القصف الحوثي، بعد يومين فقط من هجوم استهدف مطار عدن الدولي لحظة وصول وفد الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

واتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء الانفجار الذي راح ضحيته ما يزيد عن 25 قتيلا و110 جريحا.