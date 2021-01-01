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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن مستجدات كورونا في السعودية أول أيام 2021 ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من خلال إحصائية مفصلة توضح فيها عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي الجديدة والإجمالية، فضلًا عن الإصابات في مختلف مناطق المملكة وكذلك الحالات النشطة والحرجة، والإرشادات الهامة للمواطنين والمقيمين للوقاية من الوباء والحد من انتشاره، وإجال حالات الإصابات والوفيات في العام .

مستجدات كورونا في السعودية أول أيام 2021

تضمن تقرير وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الأرقام الخاصة بمستجدات فيروس كورونا في البلاد في اليوم الأول من العام الجديد 2021م، وهي كالتالي :

عدد حالات الإصابات الجديدة 137 حالة، ثبت إيجابية تحاليلها ضمن إجراءات الفحوصات اليومية التي تجريها الوزارة في كافة أنحاء المملكة .

إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم بالمملكة 362.878 حالة .

عدد حالات الإصابات النشطة 2.567 حالة منها 362 حالة .

عدد حالات الشفاء المسجلة اليوم 228 حالة، تم خروجهم من المستشفيات، بعد التأكد من تحول تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية .

بلغ إجمالي حالات التعافي في المملكة حتى اليوم 354.081 حالة شفاء، بإجمالي نسبة شفاء بلغت 97.6% تقؤيبًا.

عدد حالات الوفاة المسجلة اليوم بالمملكة 7 حالة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 6.230 حالة وفاة .

إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 83.554.605 حالة وإجمالي حالات التشافي 47.126.679 حالة تعافي، إجمالي الوفيات 1.820.512 حالة وفاة .

وسائل التواصل مع وزارة الصحة السعودية

ما زالت جهود وزارة الصحة السعودية مستمرة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وهذا ما ظهر في نتائج الاحصائيات لمستجدات الفيروس في البلاد، حيث تراجعت الإصابات اليومية، ووصل نسبة الشفاء إلى 97.6%، وهي من أعلى نسب الشفاء في المنطقة، وذلك بتقديم الوزارة لإرشادات صحية لجميع المواطنين والمقيمين، كما أتاحت طرق عديدة للتواصل مع الوزارة من قبل كافة الأشخاص في المملكة ومنها :