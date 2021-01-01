اليكم الآن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442.. الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن أخر المستجدات التي طرأت حول موعد صرف المساعدة المقطوعة التي انتظرها الجميع كثيراً، وأثارت الشكوك والشائعات حول توقف صرف المساعدة بسبب تأخرها بهذا الشكل الغير مسبق، ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أنه لا يوجد نية لتوقف صرف المساعدة المقطوعة نهائياً وسيتم صرفها عما قريباً.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

الجميع من المستفيدين من المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد صرفها، وحتى تلك اللحظة لم تعلن وزارة الموارد البشرية عن موعد محدد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ولكنها أكدت أن السبب وراء تأخرها بهذا الشكل هو زيادة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين الحصول على المساعدة المقطوعة، وأوضحت الوزارة أنه سيتم الصرف عما قريب جداً بعد الانتهاء من فحص الطلبات.

المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من أهم برامج المساعدة الاجتماعية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي بدء صرفها خلال السنوات الماضية، وجاءت بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على المعيشة في ظل الظروف التي تعيشها المملكة العربية السعودية بسبب الوضع الاقتصادي السيئ.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من “هنا“.

اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم الطلب أو رقم الهوية.

ادخال الرقم المرئي.

الضغط على كلمة عرض وستظهر أخر المستجدات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب