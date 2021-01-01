قناة عين التعليمية 2021 تردد جديد نايل سات وعرب سات للدروس التعليمية

قناة عين التعليمية تم أطلاق التردد الجديد للقناة علي كلاً من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وتم طرح تردد قناة عين التعليمية علي القمرين حتي يتم الاستفادة القصوى من الناحية التعليمية لدي جميع الطلاب في ظل الظروف التي يمر بها العالم التي تسببت بها جائحة كورونا ،قناة عين التعليمية مباشر يتم بث الدروس التعليمية فيها بشكل مباشر طبقاً لجدول تم إعداده مسبقاً من وزارة التربية والتعليم السعودية لحرصها لتوصيل المنهج التعليمي بشكل كامل ، والتردد الجديد يأتي علي القمرين النايل سات والعرب سات حتي يتسنى للجميع حسب القمر الصناعي المثبت علي طبق الاستقبال المنزلي ، قناة عين الفضائية التعليمية يبث من خلالها الدروس التعليمية وأيضاً البرامج التعليمية داخل أراضي المملكة العربية السعودية وأيضاً متاحة في أي وجهة علي مستوي العالم وسيتم كتابة تردد القناة الجديد في هذا المقال لتردد القمرين المختلفين .

قناة عين التعليمية وترددها الجديد علي القمرين الصناعيين لعام 2021 :-

تقوم وزارة التربية والتعليم السعودية بالأشراف الكامل علي هذه القناة ومحتواها التعليمي ويتم بث القناة بجودة عالية وشرح تفصيلي للمناهج الدراسية وذلك ليتم توصيل كافة المعلومات عن المناهج للطلاب بشكل بسيط وسلس لكي يستطيع أن يفهم محتوي المناهج كما قدمت وزارة التربية والتعليم علي فترات كثير من القنوات الخاصة بالتعليم وذلك علي كلاً من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم علي الناحية الصحية وسلامة كافة الطلاب في جميع المراحل التعليمية علي مختلف مستوياتها كما يتم بث المحتوي أيضاً بصورة ذات تقنية عالية وبعد تحديث التردد الخاص بالقناة هناك بحث كبير علي محركات البحث عن هذا التردد الجديد لقناة عين التعليمية .

التردد الذي يتم أضافته لاستقبال القناة علي طبق الإرسال هو “11564” . معدل الترميز الخاص بقناة عين علي القمر الصناعي نايل سات هو “27500” . معامل التصحيح الخطأ للقناة علي القمر الصناعي نايل سات هو ” 5/6″ . الاستقطاب الخاص بالقناة علي القمر الصناعي نايل سات هو “عمودي” .

التردد الجديد لعام 2021 للقناة الخاص بها علي لقمر الصناعي عرب سات هو ” 12437″ .

معدل الترميز الجديد الخاص بالقناة لهذا العام هو “27500 ” .

الاستقطاب الخاص بالقناة علي القمر الصناعي عرب سات هو “عمودي” .

معامل تصحيح الخطأ للقناة علي القمر الصناعي عرب سات هو “5/6 ” .

تردد القناة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات لعام 2021 :-القناة التعليمية والتردد الخاص بها علي القمر الصناعي عرب سات لعام 2021 :-

قناة عين التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية تنظم بث المواد الدراسية للمراحل التعليمية بتوزيعها في أيام الأسبوع كل مرحلة يتم تخصيص ساعات معينة للمواد الخاصة بكل مرحلة تعليمية ويمكنكم متابعة القناة بعد تنزيل التردد الجديد ويمكنكم معرفة المواعيد الخاصة بكل درس تعليمي وتوقيت البث الخاص به .