الوطني لحقوق الإنسان: الأردن نموذج يحتذى به في التعايش والسلام في المنطقة

المدينة نيوز :- أشاد المركز الوطني لحقوق الإنسان باحترام الأردن للحريات الدينية وللطوائف جميعها، وإشاعة الاحترام المتبادل بينها؛ بما يعكس الهوية الأردنية المتجذرة في عمق التاريخ، حتى أمسى نموذجًا يحتذى به في التعايش والسلام في المنطقة.

وهنأ المركز جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، متمنيًا أن يتجاوز العالم وباء كورونا المستجد والتحديات التي نتجت عنه.

ودعا المركز في بيان أصدره اليوم الجمعة بهذه المناسبة إلى مزيد من احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في السنة الميلادية الجديدة، كما دعا دول العالم أجمع إلى احترام الأديان والعقائد ومقدسات الشعوب واحترام الرسل والأنبياء وعدم الإساءة إليهم، فهو حق من حقوق الإنسان الذي حظي بحماية دستورية من خلال المادة الرابعة عشر، وكفلته المعايير الدولية. وأشار المركز إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يوجب قيام الدول بتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات الأثنية أو الدينية وغيرها، لافتا إلى أن المعايير الدولية ذاتها دعت بشكل واضح في المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أن تحظر الدول بموجب القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.

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