إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

إصابة عمرو موسى بفيروس كوروناأكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى في اتصال مع قناة روسيا اليوم، إن "حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه".

وأضاف موسى: "هناك عددا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به ويستجيب لنصائحهم".

ودعا موسى المواطنين إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن "الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة".

وطالب موسى كل أصدقائه ومحبيه بـ"الدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى، وتمنى السلامة للجميع، وأن يحفظ مصر والبشرية جمعاء من البلاء والوباء وكل الأمراض".