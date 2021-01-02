وكالة الطاقة الذرية : إيران تعتزم زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

جدة - نرمين السيد - أبلغ رافائيل ماريانو جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجلس محافظى الوكالة ومجلس الأمن الدولى بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.





وقال ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، اليوم الجمعة، فى تغريدة: أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن نية طهران بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%".

وفى ديسمبر، أقرت إيران قانونا لزيادة تخصيب اليورانيوم ووقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية، ردا على مقتل العالم الفيزيائى النووى محسن فخرى زاده.

وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بشأن البرنامج النووى الإيرانى، يتعين على طهران إبقاء مستوى تخصيب اليورانيوم دون 3.67 فى المائة واستخدام الجيل الأول فقط من أجهزة الطرد المركزى "آى آر- 1".

تنص الخطة الجديدة على زيادة مستوى التخصيب إلى 20 فى المائة واستخدام 1000 جهاز طرد مركزى من طراز "آى آر- 2 إم" وما لا يقل عن 174 جهازا متقدما من طراز "آى آر- 6"، مع توقع زيادة عددهم إلى 1000 بحلول نهاية العام.