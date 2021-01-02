شلونك.. شرط أساسي للاعتراف بشهادة إنهاء الحجر الصحي في الكويت

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي إنه لن يتم الاعتراف بأي شهادة خاصة بانتهاء فترة الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو المخالطين لهم وكذلك العائدين من الخارج ما لم تصدر عن تطبيق (شلونك) الإلزامي التابع لوزارة الصحة.

وبحسب بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية فقد تم تزويد الجهات الحكومية بنموذج شهادة انتهاء فترة الحجر الصحي للعاملين في تلك الجهات بناء على طلب مقدم من وكيل وزارة الصحة الكويتية.

وبحسب التعميم فإن الشهادة ستصدر عن اللجنة الرئيسية لمتابعة الالتزام بفترة الحجر من خلال التطبيق مشددا على ضرورة مراعاة الاعتداد بنموذج الشهادة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الكويتية في تقريرها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان بلغ 150869حالة.

كما سجلت الوزارة الكويتية حالتي وفاة فقط خلال الساعات الماضية، بالإضافة الي شفاء 260 حالة في الساعات ال24 الماضية.

وأوضحت الوزارة ان إجمالي عدد المتعافين في الكويت ارتفع إلى 146777.

وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن