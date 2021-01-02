خلال يوم.. سوريا تسجل 92 إصابة جديدة بـ كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وبينت الوزارة السورية نقلا عن وكالة الأنباء السورية سانا ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 11526 حالة. كما سجلت الصحة السورية تعافي 70 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5420 والمحت وزارة الصحة الي تسجيل وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 717.

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