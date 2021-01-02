مناورة ترامب الأخيرة.. هل تغير الأصوات المزعجة خارج الكونجرس نتيجة الانتخابات في 6 يناير؟

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لأنصاره للتجمع والاحتجاج في العاصمة واشنطن يوم الأربعاء المقبل 6 يناير، بالتزامن مع جلسة الكونجرس للتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "التجمع الاحتجاجي في واشنطن سيقام يوم 6 يناير في تمام الساعة 11 صباحا.. اوقفوا السرقة".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "سنقدم كمية هائلة من الأدلة يوم السادس من يناير.. لقد فزنا".

وليست تلك المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب مؤيديه للتظاهر في 6 يناير، حيث سبق له توجيه الدعوة نفسها الثلاثاء الماضي، في محاولة أخيرة للضغط على الكونجرس من أجل عدم المصادقة على فوز بايدن.

ومن خلال حسابه على تويتر، نشر ترامب الكثير من التغريدات خلال الأيام الماضية يحرض فيها أنصاره على الاحتشاد في واشنطن أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، وحض ترامب في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي أنصاره على المشاركة في التجمع، واصفا الانتخابات بأنها "أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا".

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، تثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترامب التي شاركت فيها مجموعة "براود بويز" في 12 ديسمبر، عندما تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن، وأوقف فيها عشرات الأشخاص.

ويأمل ترامب، على ما يبدو، أن يتمكن المتظاهرون من الضغط على الكونغرس لرفض "الفرز الأخير" لأصوات الهيئة الناخبة للولايات، وقلب نتيجة خسارته الانتخابية.

وأعلنت جماعة "أوقفوا سرقة" (الأصوات) على الإنترنت: "نحن الشعب علينا النزول إلى باحة الكابيتول الأمريكي والقول للكونجرس لا تصادقوا" على النتيجة.

وفي السادس من يناير يفترض أن يترأس نائب الرئيس مايك بنس الكونجرس في المصادقة على أصوات الهيئات الناخبة لكل ولاية، التي تمثل نتائج التصويت الشعبي.

وفي الجلسة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيقوم بنس بقراءة الوثائق الرسمية التي تعلن عدد أصوات الهيئات الناخبة من كل ولاية، ومن ثم يعلن الفائز.

ويفترض أن تكون هذه العملية، كما جرت دائما تقريبا، إجراء شكليا.

ونال الديمقراطي بايدن 306 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 صوتا فقط.

وخسرت حملة ترامب عشرات الطعون القانونية في الكثير من الولايات التي تم التشكيك بنتائجها، واعتبر قاض، تلو الآخر، أنها لا تظهر أي دليل على تزوير يعتد به.

لكن الجلسة يمكن أن تتأخر في حال قدم مشرعون من المجلسين اعتراضات رسمية على أي من تقارير الولايات.

ويضغط ترامب وأنصاره على بنس كي يرفض، بشكل أحادي، عددا من وثائق الهيئات الناخبة في ولايات مؤيدة لبايدن، وهي صلاحية يقول خبراء قانون إن بنس لا يحظى بها.