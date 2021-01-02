238 إصابة وصفر وفيات.. حصيلة كورونا في البحرين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية منها 128 حالة لعمالة وافدة، و103 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.

وأشارت الصحة البحرينية في تقريرها منذ قليل إلى انها أجرت فحوصات اليوم بلغ عددها 7881.

وأفادت الصحة البحرينية بتعافي 152 حالة إضافية خلال الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 90369

كما نوهت الوزارة البحرينية الي انه لم يتم تسجيل أي وفيات خلال الساعات الماضية، ليستقر اجمالي الوفيات في البلاد الي 355 حالة فقط.

وقالت الصحة إن عدد الحالات الموجودة داخل العناية المركزة بلغ 10 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 25 حالة.