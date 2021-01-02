تعالى شوفي أحلى كيكة شيكولاتة بمناسبة السنه الجديدة 2021

أحلى كيكة شيكولاتة بمناسبة السنه الجديدة 2021 ، يبحث الكثير منا عن طريقة عمل الحلويات بالمنزل من اجل ضمان نظفتها وجودتها، ومن ضمن هذة الحلويات كيكة الشيكولاتة التى يحبها كل من الكبار والأطفال بجنون، حيث يفضل الأطفال كل ماهو مصنوع من الشيكولاتة ويتهافتون عليه بشكل قوي جدا ودائما يطلوبونها، ومكونات الكيكة بسيطة وسهلة ومتواجد فى كل بيت وغير مكلفة، ويوجد فوائدمتنوعة للشوكولاتة ورائعة جدًا بالنسبة للصحة، فبخلاف طعم الشوكولاتة المميز بالنسبة للكثيرون، فتحتوي الشيكولاتة على عناصر ممتعة، ومنها الكالسيوم والحديد والفيتامينات، و هناك العديد من فوائد الشيكولاتة للنساء و الأطفال .

كوبان من الدقيق المنخول . عدد 3 بيضات بحرارة الغرفة . كوب زيت نباتي . كوبان من الحليب الدافء . نص كوب كاكاو خام . كوب نصف من السكر . باكو بيكنج بودر . ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم. ملعقة صغيرة فانيليا. ربع معلقة صغيرة ملح . معلقة كبيرة من الخل .

كوب من الحليب .

كوب الا ربع من الزيت .

3 معلاعق كبيرة من الكاكاو الخام .

ضعى فى الخلاط البيض وعليه الخل و الفانيليا واضربيهم جيدا حتي يصبح البيض ابيض كريمى .

قومى بوضع الكوب ونصف من السكر وكوب اللبن ونصف كوب الكاكاو و كوب الزيت فوق خليط البيض واضربيهم جيدا حتي يمتزج الخليط بشكل جيد .

فى بولة جافة ضعي الدقيق المنخول و الملح و البيكربونات صوديوم و البيكنج بودر بعد نخلهم .

اسكبى الخليط السائل علي المواد الجافة وقومى بتقليبهم بواسطة مضرب يدوي فى اتجاه واحد حتى يتم الاختلاط التام لكل المكونات وتجانسها معا.

ادهينى صنية مقاس 26 بالزيت واسكبى الخليط بها، قومي بهز الصنية و ضربها علي رخامة المطبخ عدة مرات حتى نقوم بتفريغ الهواء .

ادخلى الصنية التى بها كيكة الشيكولاتة إلى فرن مسخن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

اتركي الصنية فى الفرن لمدة تتراوح من (40:35 ) دقيقة .

عند خروج الصنية الكيك قومي بإختبار الكيكة بعود خشبي، وعند التأكد من نضجها اخريجيها وقومي بتخريمها بالعود الخشبي وسقيها بكوب اللبن الأخر المذكور فى المكونات واتركيها حتي تجف مقدار ربع ساعة .

و أخيرا قومي بسكب صوص الشيكولاتة على الكيكة بشكل متساوي وضعيها فى طبق التقديم فى الثلاجة حتي تقدم باردة .

مكونات كيكة الشيكولاتةمقادير صوص الشيكولاتةطريقة تحضير كيكة الشيكولاتةخطوات عمل صوص شيكولاتة ناجح

ضعي الزيت والكاكاو واللبن فى الخلاط وقومي بضربهم جيدا، ثم ضعيهم فى كوب معياري كبير وادخليهم فى الفريزر حتي تنضج كيكة الشيكولاتة، ونسقى الكيك بصوص الشيكولاتة البارد بعد خروجها من الفرن .