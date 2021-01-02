طريقة طلب إجازة مرضية من نظام فارس، حيث يساعد نظام فارس لوزارة التعليم السعودية الموظفين والموارد البشرية على توفير العديد من الخدمات الخاصة في شؤونهم، وحيث يستطيع جميع الموظفين والمعلمين والمعلمات والمديرون من خلال هذا النظام تقديم الطلبات المتعلقة بشأن الإجازات، وبهذا قد ساعد النظام على توفير الضغط من حيث الطلبات وكذلك التسهيل على المنتفعين.

يخدم هذا النظام المعلمين والمعلمات والعاملين والمستخدمين والإداريين بإتاحة المزيد من الخدمات الذاتية.

حيث سهل جميع معاملاتهم وأجرأتها دون الحصول على الموافقة الشخصية من صاحب الشأن، وهذا النوع من الخدمات يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي كان الهدف منها هو تحقيق الراحة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض هذه المملكة وتوفير الوقت والجهد لجميع المعاملات الحكومية الرسمية حيث تساعد على التخلص من الزمن الورقي والتحول إلى زمن المعاملات الرقمية، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني خطوات طلب إجازة مرضية من نظام فارس.

يوجد في نظام فارس للإجازات الكثير من إمكانية التقديم للحصول على الإجازات وبجميع أنواعها وذلك عن طريق التقديم عليها أون لاين حيث تسهل الإجراءات الكلاسيكية الخاصة في معاملة الإجازة المرضية وإتباع الخطوات وتوفير الوقت في مقابلة الموارد البشرية الموجودة داخل المؤسسة ومن هذه الإجازات هي الإجازات المرضية سواء كانت بسبب الحوادث أو للمرافقين أو الاعتيادية، ويوجد نوع آخر من الإجازات وهي الإجازات الخاصة في أداء الامتحانات والاستثنائية والاضطرارية والسنوية والدراسية والاعتيادية، ويوجد أيضا عدد من الإجازات الخاصة في المتقاعدين وهي المرضية والسنوية، ويجب التنبيه بإمكانية إتباع الطريقة الاعتيادية لمن يرغب في الحصول على الإجازات وهذا لا يعني أن وجود نظام فارس قد يلغي المهام الرئيسية الخاصة في دائرة الموارد البشرية.

قامة وزارة التربية والتعليم بالمملكة بإطلاق نظام فارس ليساعد الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية بالمملكة ولطلب إجازة مرضية من خلال نظام فارس يجب أتباع الخطوات التالية: