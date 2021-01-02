المغرب يسجل 1.777 إصابة و37 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزارة عن 37 وفاة جديدة بالفيروس ارتفاعا من 33 وفاة الخميس، ليصبح إجمالى الوفيات 7.425 حالة. وأشارت الصحة المغربية إلى تماثل 2.134 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالى المتعافين 409.638 حالة.

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