جدة - نرمين السيد - قال، صادق خان، رئيس بلدية لندن، اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية فى العاصمة الأسبوعين المقبلين، لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.





والأربعاء الماضى، كشف وزير التعليم جافين ويليامسون، عن خطة لتأجيل إعادة فتح المدارس الثانوية، وفتح معظم المدراس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاما فى الوقت المقرر الأسبوع المقبل فى نهاية عطلة عيد الميلاد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". ووفقا للخطة تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط فى المناطق الأكثر تضررا فى البلاد ومنها بعض أجزاء لندن. لكن السلطات المحلية فى عدد من المناطق، التى تقرر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت. وقال رئيس بلدية لندن عبر حسابه على موقع تويتر: "أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها". وأضاف خان "جميع المدارس الابتدائية فى أنحاء لندن، ستلقى نفس المعاملة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية فى لندن بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.