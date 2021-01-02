بعد تفشي كورونا المتحور.. فرنسا توسع نطاق حظر التجول في 15 منطقة

علنت السلطات الفرنسية توسيع نطاق حظر التجول ليشمل 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من السبت، وذلك من السادسة مساء عوضا عن الثامنة وذلك بعد اكتشاف إصابات عدة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة لمحطة "تي.إف1" التلفزيونية: "القرار يشمل 15 منطقة.. سنقيّم خلال أسبوع أثر حظر التجول في المناطق الجديدة في الحد من انتشار الفيروس".

وأضاف: "إذا تدهور الموقف أكثر في بعض المناطق، سنتخذ القرارات اللازمة.. الإجراءات تدريجية ومن الممكن بالطبع من حيث المبدأ، أن تصل إلى حد العزل العام"، وصرح بأن الفعاليات الثقافية لن تستأنف في السابع من الشهر الجاري.

وسجلت فرنسا أعلى إصابات بـ"كوفيد-19" في غرب أوروبا حيث تحتل المركز الخامس على مستوى العالم وبلغ إجمالي الإصابات فيها مليونين و620425 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 64632.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 19927 إصابة جديدة أمس الخميس مقارنة مع 26457 حالة يوم الأربعاء، والذي كان أعلى مستوى في أكثر من شهر.