الحكومة اليمنية تدين قصف الحوثيين لقاعة أفراح في الحديدة

قتل 5 نساء وأصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، في قصف لميليشيات الحوثي جنوب مدينة الحديدة في اليمن، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

أدانت الحكومة اليمنية الشرعية الهجوم الحوثي على لسان وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة معمر الإرياني، الذ قال عبر حسابه بموقع تويتر "ندين ونستنكر بشدة المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران بقصف عرس نسائي بمدينة الحديدة، وأسفر عن استشهاد وإصابة 12 من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية".

أفادت وسائل إعلام محلية يمنية بسقوط قتلى وجرحى في قصف حوثي على استهدف قاعة المنصور جنوب الحديدة، حيث يتواجد عدد من النساء والأطفال داخل القاعة.

وقال نشطاء يمنيون إن القذيفة التي سقطت على قاعة الأفراح أطلقت من حديقة يتمركز بها ميليشيات الحوثي شرق الحديدة.

يأتي القصف الحوثي، بعد يومين فقط من هجوم استهدف مطار عدن الدولي لحظة وصول وفد الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

واتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء الانفجار الذي راح ضحيته ما يزيد عن 25 قتيلا و110 جريحا.