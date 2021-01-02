مباراة الزمالك اليوم مع انبي بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

مباراة الزمالك اليوم، تستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حيث تقام ثلاث مباريات يلعب فريق سموحة مع فريق سيراميكا كيلو باترا في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتقام في الخامسة مساءً مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري وتختتم الجولة من خلال مباراة الزمالك وانبي والذي يسعى فيه نادي الزمالك لتحقيق الفوز خاصة بعد تعادل غريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراته أمس مع فريق وادي دجلة حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين لتتوقف سلسلة انتصارات الأهلي في الثلاث مباريات له ويحقق التعادل الأول له في البطولة هذا الموسم ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب الجدول بينما يحتل الفارس الأبيض نادي الزمالك المركز الرابع برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بينما يحتل نادي انبي المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط.

مباراة الزمالك وانبي اليوم الموعد والقناة الناقلة

يلتقي الفارس الأبيض نادي الزمالك ونادي انبي اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الممتاز وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بترو سبورت وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت وسيكون محمد الصباحي حكم المباراة.

قائمة الزمالك لمباراة انبي

تشهد القائمة استمرار غياب مصطفي محمد وفرجاني ساسي وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي(محمد أبو جبل، محمد عواد).

في خط الدفاع(الونش، حمزة المثلوثي، عبد الله جمعة،محمد عبد الغني،محمد أبو الفتوح، حسام عبد المجيد،أحمد عيد).

في منتصف الملعب(طارق حامد،إسلام جابر،محمد أشرف روقة،إمام عاشور،أحمد سيد زيزو، شيكابالا، حسين فيصل، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما).

في خط الهجوم(عمر السعيد،حميد أحداد).

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق انبي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب حيث لعب الفريق ثلاث مباريات تعادل في أول مباراة له بالبطولة هذا الموسم وفاز في المباراة التالية وخسر مباراته الأخيرة لذلك يسعى المدير الفني للفريق البترولي حلمي طولان إلى تصحيح وضع الفريق والعودة لتحقيق الانتصارات.