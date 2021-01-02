إغلاق السجون في الولايات المتحدة لاحتواء انتشار كورونا

أعلن مسئولون أمريكيون، إغلاق سجون الولايات الأمريكية المختلفة، ونقل السجناء لأماكن أخرى؛ بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيدـ 19".
وقال هؤلاء المسئولون، في تصريحات، نشرت، مساء الجمعة، أن هذا يأتي؛ بعد أن تبين أن هناك سجونا في ولايات مختلفة من كاليفورنيا إلى ميزوري إلى بنسلفانيا، شهدت إصابات مسئولين بها بالفيروس، وما عادوا قادرين على العمل، وهو ما أدى لإصدار التعليمات بإغلاق بعض المنشآت الإصلاحية، باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على تأمين السجناء وسلامتهم.
يذكر أنه كان هناك أكثر من 4800 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و2100 حالة وفاة به بين السجناء وحراس السجون في مواقع مختلفة على مستوى الولايات المتحدة.
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