خطوات طلب إعفاء من بنك الراجحي وأهم الشروط، يعتبر بنك الراجحي من أكبر الشركات المصرفية، وبنك الراجحي أيضا من أكبر المصارف التي توجد في المملكة العربية السعودية، ويقوم بتقديم العديد من القروض، وبدون كفيل، ويقدم خدمة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي، والتي تعمل علي تقديم الراتب للعملاء بدون الحاجة إلي تحويل الراتب، ما يميز بنك الراجحي عن غيره من البنوك إنه يقدم قروض متنوعة،تتناسب مع الإمكانيات الشخصية لكل فرد، ومناسبة لجميع طبقات المجتمع المختلفة، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، قام بنك الراجحي بتقديم خدمة إعفاء، والتي يبحث الجميع عن شروطها وأهم الخطوات لكي يتم طلبها

خطوات طلب إعفاء من بنك الراجحي

يتميز بنك الراجحي دائما بانه يعمل علي تقديم الخدمات المختلفة للعملاء، وبتفكيره الدائم براحة عملائه، ومن أهم الخدمات التي قام بها مؤخرا هي خدمة طلب إعفاء بنك الراجحي، والتي من الممكن تقديم الطلب عليها عن طريق الخطوات التالية :

أولا عليك القيام بالدخول علي موقع بنك الراجحي .

وبعدها عليك تقديم صورة الهوية الشخصية السعودية، أو صورة الإقامة وذلك حتي يتم الوثوق بك، والموافقة علي تقديم طلب إعفاء من بنك الراجحي .

وعليك إرفاق خطاب من الجهة التي تعمل بها وهو ما يشمل المسمي الوظيفي والراتب الشهري، وذلك للموافقة علي تقديم طلب الإعفاء .

شروط التقديم علي طلب إعفاء من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي القروض المختلفة، والعديد من الخدمات، ولكن مثله مثل أي بنك أخر يضع لكل خدمة يقدمها بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لكي تتمكن من تحقيق الخدمة، وأهم شروط خدمة طلب إعفاء من بنك الراجحي :

أن يقوم المتقدم بطلب الخدمة بتسجيل الدخول علي الموقع الخاص ببنك الراجحي.

وبعدها يقوم باختيار طلب تمويل شخصي .

ثم عليه الضغط علي تقديم طلب .

وبعدها ينبغي إدخال جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح .

وبعدها الضغط علي حفظ وإرسال الطلب .

ويقوم البنك بالنظر إلي الطلب ودراسته ثم يرسل لك الرد، وفي مدة لا تتجاوز النصف ساعة .

أن يكون عمر العميل لا يتجاوز ال60 عاما، عند نهاية أخر قسط للقرض .

أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل ألفين ريال سعودي .

أن يكون يعمل بالقطاع الخاص أو العام

شروط طلب قرض من بنك الراجحي