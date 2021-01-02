يشرف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة حفل افتتاح رالي داكار السعودية 2021 الذي سيقام بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. يحضر الأمير مشعل نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين، وبحضور وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان.

قال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بمناسبة افتتاح داكار السعودية 2021: “من جديد تثبت المملكة مكانتها العالمية كوجهة للفعاليات الرياضية الكبرى، وجاء ذلك في ظل دعم الرياضة السعودية باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولم يأتي ذلك من فراغ. ويحرص خادم الحرمين وسمو ولي العهد، على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية بالمملكة.

رالي داكار السعودية 2021

تسعد السعودية باستضافة أشهر المتسابقين في السباق الأضخم والأكبر عالميا، وسيشاهد المشاركون في داكار السعودية ٢٠٢١ مناظر طبيعية وتضاريس يستمتعون بمشاهدتها. كما أضاف وزير الرياضة قائلا: تختلف المسابقة هذا العام عن سابقتها، وهي امتداد لما تتمتع به بلادنا من طبيعة متنوعة بمختلف أنحاء المملكة.

كما أشار إلى إلى أنه تم بذل جهود كبيرة من أجل تسهيل جميع العوائق والصعاب من أجل إطلاق مسابقة داكار السعودية 2021 في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع، بسبب جائحة الكورونا. في ظل متابعة سمو ولي العهد وتذليل الصعوبات، وهو ما يفخر به الوطن العربي، أهلا بجميع الضيوف، مرحبا بداكار جديد على أرض المملكة العربية السعودية.

موعد داكار السعودية ٢٠٢١

يفتتح رالي داكار 2021 في السعودية يوم السبت الموافق ٣ يناير ٢٠٢١، وذلك بعد انتهاء مراحل الفحص التقني والفني للمركبات المشاركة في المسابقة للتأكيد من مطابقة الشروط. واستمرت مرحلة الفحص لمدة يومين، قام فيهما المنظمون بإجراء جميع أعمال الفحص الفني والتقني لمركبات المشاركين في رالي داكار ٢٠٢١ السعودية.

أقيم أول حفل من رالي داكار السعودية في يناير الماضي، وتستمر المسابقة بالمملكة العربية السعودية لعشر نسخ على التوالي. وشهدت النسخة السابقة مشاركة ٣٤٢ متسابقا من ٦٨ دولة في ٥ فئات على مدار ١٣ يوم.

بصمتها ستكون حاضرة، إرث طبيعتها سيشكل إلهاما لكل من يشارك ويتابع، تفاصيل رالي داكار 2021. المملكة العربية السعودية تفتح ذراعيها للعام الثاني على التوالي، في الثالث من يناير الجاري لاستقبال ضيوفها المشاركين. والبالغ عددهم ٥٥٩ متسابق، من بينهم ١٦ سيدة، من ٤٩ دولة، وتدعوهم لتذوق نكهة الاستكشاف، نكهة استمتع فيها كل من شارك في نسخة رالي داكار 2020.