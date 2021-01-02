طرق إصدار شهادة وفاة عبر رابط منصة وزارة الداخلية السعودية وأبشر إلكترونيًا

طرق إصدار شهادة وفاة , تَسعى الحكومة السعودية على تَنفيذ كل الخدمات الحكومية عبر المنصات الالكترونية التي تم إنشاؤها، وفي الآونة الأخيرة تَم الإعلام عن طريقة إصدار شهادة وفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية، والتي يَبحث عنها أغلب المواطنين لمعرفة ما هي الخطوات التي سَيَتم اتباعها لاستخراج شهادة الوفاة، من خلال المتصفح أو عبر استخدام الهاتف، بَعد الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية الالكترونية.

طرق إصدار شهادة وفاة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية إصدار شهادة وفاة عبر منصتها الإلكترونية في خطوات بسيطة، والتي كانت تَحتاج بالسابق الذهاب إلى مقر الأحوال المَدنية بالوزارة، والوقوف في الصف لساعات طويلة، ولكن الآن من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية عبر الضغط رابط الوزارة، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

ثم اختيار نَموذج تسجيل واقعة وفاة.

يَجب ملء كل البيانات الخاصة بالنموذج مثل اسم المتوفي، ورقم الهوية الخاصة به، ورقم الحفظ.

يَجب إدخال كل البيانات المطلوبة والتي تشمل على تاريخ الوفاة، المكان، ووقت الوفاة بالساعة والدقيقة.

يَجب أيضًا احضار أصول الأوراق الثبوتية مثل الهوية الوطنية، والسجل الخاص للمتوفي، مع صور منها.

يَجب إحضار بعض الأوراق الخاصة بالمتوفي مثل إخطار تبليغ الوفاة الذي يٌصدره المستشفى الذي وقعت به الوفاة، مع هوية المُبلغ عن الوفاة وصور منها أيضًا.

كَيفية القيام بَحجز موعد بالأحوال المدنية؟ والشروط التي يَجب توفرها؟

من أجل إنهاء إصدار شهادة الوفاة من خلال الدخول على منصة ابشر الالكترونية، يَجب الضغط على رابط أبشر ، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

ثم اختيار حجز موعد.

يَجب اختيار تاريخ الموعد.

ثم كتابة كل البيانات الخاصة بالموعد، وتحديد الفرع.

أما عن الشروط التي يَجب توفرها من أجل استخراج شهادة وفاة من منصة وزارة الداخلية السعودية الالكترونية في تَتمثل في:-